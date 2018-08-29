Началась кампания по выборам президента Грузии, на пост уже претендуют 16 человек

В Грузии в среду официально стартовала президентская предвыборная кампания.

Как сообщила журналистам пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе, согласно избирательному законодательству, предвыборная кампания начинается за 60 дней до дня голосования, назначенному на 28 октября.

"На данный момент в ЦИК зарегистрированы 16 кандидатов в президенты, однако заявки могут быть еще зарегистрированы до 8 сентября", - сказала А.Микеладзе.

Согласно новой Конституции Грузии, которая вступит в силу после выборов, следующие выборы президента в 2024 году будут проходить не прямым голосованием избирателей, а назначенными 300 выборщиками.