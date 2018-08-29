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Регион 29.08.2018 09:36

Началась кампания по выборам президента Грузии, на пост уже претендуют 16 человек

В Грузии в среду официально стартовала президентская предвыборная кампания.

Как сообщила журналистам пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе, согласно избирательному законодательству, предвыборная кампания начинается за 60 дней до дня голосования, назначенному на 28 октября.

"На данный момент в ЦИК зарегистрированы 16 кандидатов в президенты, однако заявки могут быть еще зарегистрированы до 8 сентября", - сказала А.Микеладзе.

Согласно новой Конституции Грузии, которая вступит в силу после выборов, следующие выборы президента в 2024 году будут проходить не прямым голосованием избирателей, а назначенными 300 выборщиками.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]