AzInTelecom выбирает эксперта для Data Center

ООО "AzInTelecom" министерства транспорта, связи и высоких технологий отбирает компанию, которая окажет экспертные услуги для Data Center, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 24 сентября. Тендерная процедура состоится 25 сентября.
Как сообщалось, Data Center, оператором которого является, AzInTelecom открылся в декабре 2016 года.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.
Н.Аббасова
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