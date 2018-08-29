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Регион 29.08.2018 11:42

Жителям Грузии и Украины будут не нужны загранпаспорта для поездок друг к другу

Граждане Грузии и Украины смогут пользоваться внутренними паспортами при посещении двух стран, сообщил в среду на брифинге грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

"Это совместное решение позволит еще более укрепить наши связи, способствует развитию туризма и экономики наших стран", - сказал М.Бахтадзе.

Он не исключил распространения подобного режима пересечения границ и на другие страны.

В настоящее время граждане Грузии могут посещать по внутренним паспортам Турцию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПОЕЗДКИ, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]