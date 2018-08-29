Жителям Грузии и Украины будут не нужны загранпаспорта для поездок друг к другу

Граждане Грузии и Украины смогут пользоваться внутренними паспортами при посещении двух стран, сообщил в среду на брифинге грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

"Это совместное решение позволит еще более укрепить наши связи, способствует развитию туризма и экономики наших стран", - сказал М.Бахтадзе.

Он не исключил распространения подобного режима пересечения границ и на другие страны.

В настоящее время граждане Грузии могут посещать по внутренним паспортам Турцию.