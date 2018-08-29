Каждый пятый россиянин вынужден заранее копить деньги на подготовку к 1 сентября - опрос

Половина россиян считает расходы на подготовку детей к 1 сентября значительными, но посильными, а каждый пятый рассматривает эти финансовые траты как значительные, требующие существенных накоплений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным социологического исследования, у каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) - сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

При этом у 28% россиян расходы к 1 сентября не вызывают никаких финансовых затруднений.

Каждый второй (51%) опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для подготовки ребенка к жизни в современном мире. Однако более трети (37%) респондентов утверждают обратное - школьное образование не отвечает нынешним требованиям.

Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым стандартам, разделились: 36% респондентов полагают, что соответствует, еще 33% придерживаются обратного мнения, утверждая, что российское школьное образование ниже мировых стандартов. Продвинутыми по мировым меркам российские стандарты образования считают 9%.

Большинство участников опроса (67%), у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, не дающей ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. Внутри этой группы 61% отметили, что их не устраивает качество учебников, по которым занимаются их дети. Разрешение на печать учебников должны иметь только компании, зарегистрированные в России - так считают 86% опрошенных родителей.

Доля тех, кто считает, что современные учителя учат их детей хуже, чем их самих в свое время, составляет почти половину (45%), но имеет тенденцию к снижению (в 2016 г. было 53%). Для родителей, в первую очередь, важно, чтобы педагог умел найти индивидуальный подход к ребенку (31%), был грамотным и доступно преподносил материал (30%).

Более половины респондентов (56%) считают, что внедрение возможностей современных цифровых технологий и интернета необходимо проводить аккуратно.

Почти три четверти (72%) респондентов считают, что школьных знаний не хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или среднее специальное учебное заведение, и полагают, что необходимы дополнительные занятия с репетиторами.

Опрос ВЦИОМ проведен 23-25 августа 2018 г. по заказу Центра общественно-политических проектов среди 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет, проживающих в городских населенных пунктах и имеющих детей школьного возраста.