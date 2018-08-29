В международных учениях в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран

Международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018") пройдут в Грузии 1-11 сентября, сообщают в среду грузинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны.
По их информации, учения, организованные совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, будут проходить на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии.
Сообщается, что целью учений является повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.
Как отмечается в сообщениях, участие в учениях, помимо Грузии и США, примут военнослужащие Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.
В начале августа в Грузии прошли многонациональные учения Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"), участие в которых приняли более 3 тысяч военнослужащих 13 стран. В учениях приняла участие военная техника и авиация США, включая танки "Абрамс" и вертолеты "Апач".
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