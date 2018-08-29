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Регион 29.08.2018 12:15

В международных учениях в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран

Международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018") пройдут в Грузии 1-11 сентября, сообщают в среду грузинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны.

По их информации, учения, организованные совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, будут проходить на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии.

Сообщается, что целью учений является повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.

Как отмечается в сообщениях, участие в учениях, помимо Грузии и США, примут военнослужащие Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.

В начале августа в Грузии прошли многонациональные учения Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"), участие в которых приняли более 3 тысяч военнослужащих 13 стран. В учениях приняла участие военная техника и авиация США, включая танки "Абрамс" и вертолеты "Апач".

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]