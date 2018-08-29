Белоруссия хочет участвовать в разработке месторождений нефти на Каспии

Минск заинтересован в разработке месторождений углеводородного сырья на Каспийском шельфе, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
"Наше предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводного сырья на Каспийском шельфе", - сказал С.Румас на встрече с губернатором Астраханской области РФ Александром Жилкиным в среду в Минске.
Кроме того, продолжил премьер-министр, Беларусь может предложить Астраханской области сотрудничество в агропромышленном комплексе. В частности, республика готова поставлять сельхозтехнику, сотрудничать в области растениеводства и животноводства. В свою очередь, Беларусь готова закупать у Астраханской области рыбу, бахчевую продукцию, баранину.
В целом, руководитель правительства отметил, что у Беларуси и Астраханской области, несмотря на достаточно высокие темпы роста взаимного товарооборота (в I полугодии товарооборот превысил $20 млн), "потенциал сотрудничества мог бы быть гораздо выше".
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