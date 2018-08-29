AzerGold завершает подготовку контракта с ГНФАР на продажу золота – глава общества

ЗАО "AzerGold" завершает работу по подготовке контракта на продажу золота Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), добываемого обществом, сообщил глава AzerGold Закир Ибрагимов.

«В настоящее время AzerGold на основании соответствующего обращения Госнефтефонда Азербайджана, завершает работу над контрактом (по продаже золота – ИФ - Аз). После этого, добываемое нами золото, будет передаваться ГНФАР, тем самым золотой резерв фонда будет формироваться за счет азербайджанского золота», – отметил З.Ибрагимов в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV.

По данным "AzerGold", за период с апреля 2017 года и до сих пор доходы общества от экспорта и продажи на международных рынках 81,1 тыс. унций золота и 120,5 тыс. унций серебра, добытых с месторождения Човдар, превысили 180 млн манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Как сообщалось, рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

Разработка месторождения Човдар началась в 2017 году и является частью пятилетнего среднесрочного стратегического плана деятельности «AzerGold» по разработке золотоносных и железорудных месторождений и промыслов.

В период наземной эксплуатации месторождения Човдар, который завершится в 2021 году, здесь в общей сложности будет добыто 129 тыс. унций золота и 202 тыс. унций серебра. За счет продажи указанных объемов драгметаллов экономика страны получит доходы в размере около 300 млн манатов.

В 2021 году планируется начать подземную разработку месторождения Човдар. По предварительным расчетам, за первые 6-лет разработки месторождения в рамках данного проекта планируется получить доход в размере более 400 млн манатов.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Золотые запасы Госнефтефонда по состоянию на 30 июня 2018 года составляют 32 тыс. 974,21 кг (1 млн 60 тыс. 145,51 тройских уний).

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова