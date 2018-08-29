ВМС Украины планируют усилить Азовское направление

Переброска дополнительных сил украинской морской пехоты, береговой артиллерии и усиление корабельной группировки запланировано на Азовском направлении, заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

"В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", - приводит в среду слова И.Воронченко пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

В пресс-центре также сообщили, что 28 августа на юге Украины начались совместные командно-штабные учения ВМС с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм - 2018".

К маневрам под руководством Генерального штаба ВСУ, кроме украинских ВМС, привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта Минобороны.

Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.