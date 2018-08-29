Анкара и Баку обсуждают вопросы расширения военного сотрудничества

Делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценки сухопутных войск вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане.

«Визит проходит в соответствии с положениями протокола заседания военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита в Баку, Ф.Йылдырыма принял начальник Главной военной инспекции Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Агаев.

«Стороны обменялись мнениями о текущим состоянием сотрудничества и перспективами их развития, а также обсудили возможности расширения двусторонних связей», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде