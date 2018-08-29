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Внешняя политика 29.08.2018 13:03

Анкара и Баку обсуждают вопросы расширения военного сотрудничества

Делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценки сухопутных войск вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане.

«Визит проходит в соответствии с положениями протокола заседания военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита в Баку, Ф.Йылдырыма принял начальник Главной военной инспекции Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Агаев.

«Стороны обменялись мнениями о текущим состоянием сотрудничества и перспективами их развития, а также обсудили возможности расширения двусторонних связей», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]