Анкара и Баку обсуждают вопросы расширения военного сотрудничества

Делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценки сухопутных войск вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане.
«Визит проходит в соответствии с положениями протокола заседания военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, в рамках визита в Баку, Ф.Йылдырыма принял начальник Главной военной инспекции Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Агаев.
«Стороны обменялись мнениями о текущим состоянием сотрудничества и перспективами их развития, а также обсудили возможности расширения двусторонних связей», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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