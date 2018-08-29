Сильные ливни в Сеуле привели к гибели одного человека, двое пострадали

По меньшей мере, один человек погиб при наводнении, вызванном сильнейшими дождями в Сеуле, которые продолжаются со вторника, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на местных властей.
По данным агентства, жертвой стал 49-летний мужчина. Он утонул. Его тело опознали члены его семьи.
Пострадавших - 38-летнего мужчину и 64-летнюю женщину - госпитализировали. Состояние их здоровья, а также характер полученных ими травм, не сообщается.
Сильные дожди настигли Сеул во вторник, вызвав резкое повышение уровня воды в ряде районов. В наибольшей степени оказались затронуты районы Сеула Тобонгу, Новонгу и Чонно.
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