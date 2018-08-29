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Дальнее зарубежье 29.08.2018 13:19

Сильные ливни в Сеуле привели к гибели одного человека, двое пострадали

По меньшей мере, один человек погиб при наводнении, вызванном сильнейшими дождями в Сеуле, которые продолжаются со вторника, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на местных властей.

По данным агентства, жертвой стал 49-летний мужчина. Он утонул. Его тело опознали члены его семьи.

Пострадавших - 38-летнего мужчину и 64-летнюю женщину - госпитализировали. Состояние их здоровья, а также характер полученных ими травм, не сообщается.

Сильные дожди настигли Сеул во вторник, вызвав резкое повышение уровня воды в ряде районов. В наибольшей степени оказались затронуты районы Сеула Тобонгу, Новонгу и Чонно.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, НЕПОГОДА, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]