Путин предлагает уменьшить на три года стаж для досрочной пенсии: для женщин до 37 лет, для мужчин - до 42 лет

Президент РФ Владимир Путин предлагает уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

"Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа", - сказал В.Путин в обращении к гражданам России.

"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 - для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин - до 42 лет", - сказал глава государства.