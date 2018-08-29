Киев хочет купить у США системы ПВО

Украина запросила Вашингтон о закупках систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Радио НВ.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - заявил дипломат.

По его словам, Украине необходимо минимум три таких комплекса, однако посол не уточнил, о каком именно типе ПВО идет речь.

В.Чалый также выразил мнение, что ВСУ нуждаются в комплексах БПЛА, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне", а именно на встрече президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на секретность информации.