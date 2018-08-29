Путин не предложил изменить предлагаемый новый пенсионный возраст для мужчин - 65 лет

Президент РФ Владимир Путин не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.
В ходе телеобращения к россиянам глава государства предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на 8, а на 5 лет, тем не менее, он ничего не сказал об изменении предлагаемых сроков выхода на пенсию для мужчин.
Вместе с тем, В.Путин заметил, что "пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин".
Предложенный правительством РФ вариант пенсионной реформы предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет с 60 до 65 лет.
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