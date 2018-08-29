Спецслужбы Азербайджана уничтожили религиозного экстремиста, готовившего теракты в районах, приграничных с Россией

Специальная оперативная группа Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожила в перестрелке члена религиозной радикальной экстремистской группы в приграничном с Россией Хачмазском районе республики.

«Член религиозной радикальной экстремистской группировки Низами Джафаров был уничтожен 28 августа в ходе операции по разоружению и привлечению к уголовной ответственности. В ответ на требования сложить оружие и сдаться он открыл огонь из автомата. Он был уничтожен ответным огнем Специальной оперативной группой СГБ»,- говорится в совместном заявлении СГБ и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в ходе проведения осмотра тела Н.Наджафова «при нем был обнаружен автомат АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный – ИФ), боеприпасы к нему и взрывное устройство, изготовленное кустарным способом».

Кроме того, СГБ и Генпрокуратура отмечают, что операция была проведена на основе поступившей информации о приобретении Н.Наджафовым боеприпасов и взрывчатых веществ и планировании теракта в северных районах Азербайджана.

«Поступившая информация нашла свое подтверждение. Сотрудниками СГБ и Генпрокуратуры были приняты неотложные меры»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде