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Происшествия 29.08.2018 13:34

Спецслужбы Азербайджана уничтожили религиозного экстремиста, готовившего теракты в районах, приграничных с Россией

Специальная оперативная группа Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожила в перестрелке члена религиозной радикальной экстремистской группы в приграничном с Россией Хачмазском районе республики.

«Член религиозной радикальной экстремистской группировки Низами Джафаров был уничтожен 28 августа в ходе операции по разоружению и привлечению к уголовной ответственности. В ответ на требования сложить оружие и сдаться он открыл огонь из автомата. Он был уничтожен ответным огнем Специальной оперативной группой СГБ»,- говорится в совместном заявлении СГБ и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в ходе проведения осмотра тела Н.Наджафова «при нем был обнаружен автомат АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный – ИФ), боеприпасы к нему и взрывное устройство, изготовленное кустарным способом».

Кроме того, СГБ и Генпрокуратура отмечают, что операция была проведена на основе поступившей информации о приобретении Н.Наджафовым боеприпасов и взрывчатых веществ и планировании теракта в северных районах Азербайджана.

«Поступившая информация нашла свое подтверждение. Сотрудниками СГБ и Генпрокуратуры были приняты неотложные меры»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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