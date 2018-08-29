Импорт сигарет в Азербайджан в I полугодии 2018г из России сократился на 82%, из Украины – увеличился на 38%

Объем импорта в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года сигарет составил $55 млн 459,7 тыс., что на 19,83% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $45 млн 385,44 тыс. (рост на 37,6%).

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне 2018 года составил $6 млн 130,84 тыс. (спад на 82,2%).

В целом, на импорт из Украины и России пришлось 93% поставок сигарет в республику.

В 2017 году импорт в Азербайджан табачной продукции составил на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс.

Б.Рустамбеков