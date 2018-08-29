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Транспорт и связь 29.08.2018 13:39

Buta Airways начнет с 6 октября полеты из Баку в Измир

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 6 октября 2018 года начнет выполнение прямых авиарейсов по маршруту Баку-Измир (аэропорт имени Аднана Мендереса), говорится в сообщении авиакомпании.

«Полеты будут совершаться раз в неделю – по субботам. Минимальный тариф по направлению Баку-Измир составит 29 евро (в одну сторону). Измир станет 12-ым направлением в маршрутной сети Buta Airways», - отмечается в информации.

Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси и Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗМИР, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]