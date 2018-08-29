Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду принял участие в открытии монумента "Стена мира" в Астане, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Казахстан является лидером в этом движении (против ядерных испытаний - ИФ). (. . .) В этот день мы открываем еще один знаковый объект, этот монумент, который будут смотреть все, кто приезжает сюда. Слово "мир" будет говориться здесь на всех языках", - сказал Н.Назарбаев.

"Здесь описывается история закрытия полигона (в Семипалатинске, ныне называется Семей - ИФ), наша борьба против ядерного оружия. С тех пор Казахстан не только закрыл полигон, но и отказался от четвертого ядерного арсенала, который у нас был. Этим самым мы вызываем доверие у всего человечества", - отметил он, добавив, что монумент является "обращением к молодому поколению беречь мир".

Строительство монумента стоимостью в 1,8 млрд тенге (361,31/$1) профинансировали предприниматели Актюбинской области. Подарок региона к недавнему юбилею столицы расположился на оси площади "Независимости" вблизи монумента "Казак елi".

В основу проекта заложена идея антиядерного манифеста президента Казахстана "Мир. XXI век". На мемориале на 51 языке изображено слово "мир".

"По задумке архитекторов, создающая преграды стена трансформируется в объединяющую и дарующую защиту крышу в форме лепестка, тем самым защищая, объединяя народы, собирая их в единый круг, символизирующий традиционный тюркский курултай", - поясняется в пресс-релизе акимата (администрации) Актюбинской области.

Комплекс, выполненный из металла и натурального камня, состоит из трех частей. Первая символизирует разрозненность и изолированность, вторая - надежду, свободу и независимость, третья - путь к сохранению мира и межнационального согласия.

Общая длина монумента - 111 метров, максимальная ширина - 18,4 метра, высота - 17,5 метров.

Корпус "Стены мира" выполнен из высокопрочной стали. Для возведения монумента использовано 1200 тонн гранита.

Накануне торжественного мероприятия Н.Назарбаев встретился с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что сегодняшняя встреча проходит в Международный день действий против ядерных испытаний, и подчеркнул, что инициатива учреждения этой даты принадлежит Казахстану.

"Все началось с того, что 29 августа 1991 года был закрыт крупнейший в мире ядерный полигон. После этого прекратились испытания в Неваде и на других полигонах. Мы отказались от арсенала ядерного оружия, что позволило нам войти в число лидеров антиядерного движения", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Л.Зербо заверил, что организация, которую он представляет, будет и дальше прилагать все усилия по противодействию ядерным испытаниям и сохранению мира на земле.

В завершение встречи Н.Назарбаев выразил признательность Л.Зербо за постоянное внимание и участие в антиядерных инициативах Казахстана.