11 человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дагестане

Пассажирская маршрутная "Газель" в среду столкнулась с "КАМАЗом" в Дагестане, есть пострадавшие.

"При столкновении "Газели" и "КАМАЗа" на трассе Махачкала - Астрахань в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек, в том числе двое детей", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

По ее данным, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценили как средней степени тяжести.

"Их госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кизляра. Остальных, в том числе двоих детей, отпустили домой на амбулаторное лечение", - добавила З.Муртазалиева.