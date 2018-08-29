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Происшествия 29.08.2018 13:46

11 человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дагестане

Пассажирская маршрутная "Газель" в среду столкнулась с "КАМАЗом" в Дагестане, есть пострадавшие.

"При столкновении "Газели" и "КАМАЗа" на трассе Махачкала - Астрахань в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек, в том числе двое детей", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

По ее данным, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценили как средней степени тяжести.

"Их госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кизляра. Остальных, в том числе двоих детей, отпустили домой на амбулаторное лечение", - добавила З.Муртазалиева.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]