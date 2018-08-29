Президент Алиев и новый посол Грузии в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тбилиси

Проекты, реализуемые Баку и Тбилиси имеют глобальную значимость, Азербайджан заинтересован в расширении данного сотрудничества, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев принял в среду верительные грамоты нового посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Он подчеркнул, что реализуемые в результате активного сотрудничества Баку и Тбилиси ряд важных проектов имеют значимость не только для региона, но и для большего пространства. Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.
З.Патарадзе, в свою очередь, отметил, что Азербайджан для Грузии является "важным стратегическим партнером".
Он подчеркнул, что приложит усилия для еще большего расширения связей между Баку и Тбилиси в сферах экономики, торговли, политики, гуманитарного сотрудничества.
Ф.Исазаде
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