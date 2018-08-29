Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Внешняя политика 29.08.2018 13:58

Президент Алиев и новый посол Грузии в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тбилиси

Проекты, реализуемые Баку и Тбилиси имеют глобальную значимость, Азербайджан заинтересован в расширении данного сотрудничества, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в среду верительные грамоты нового посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Он подчеркнул, что реализуемые в результате активного сотрудничества Баку и Тбилиси ряд важных проектов имеют значимость не только для региона, но и для большего пространства. Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

З.Патарадзе, в свою очередь, отметил, что Азербайджан для Грузии является "важным стратегическим партнером".

Он подчеркнул, что приложит усилия для еще большего расширения связей между Баку и Тбилиси в сферах экономики, торговли, политики, гуманитарного сотрудничества.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Грузии в Азербайджане Грузинский лидер рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном после переизбрания Алиева Алиев выразил соболезнования Маргвелашвили в связи с трагедией на угольной шахте в Грузии Отношения Баку и Тбилиси выйдут на глобальный уровень - Алиев Военное сотрудничество Баку, Тбилиси, Анкары укрепляет региональную стабильность – министр обороны Грузии Президент Азербайджана встретился с министром финансов Грузии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]