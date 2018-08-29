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Финансы 29.08.2018 14:06

Внешняя торговля стран G20 во II квартале сократилась впервые за 2 года

Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении во втором квартале 2018 года сократился впервые за два года, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в апреле-июне снизился на 0,6%, до $3,74 трлн, импорт - на 0,9%, до $3,785 трлн. В предыдущие три месяца повышение первого показателя составляло 5,3%, второго - 5,8%.

В 28 странах Европейского союза экспорт снизился на 1,9%, импорт - на 1,7%.

В России экспорт повысился на 1,2%, тогда как импорт упал на 4,2%.

В США импорт во втором квартале не изменился, тогда как экспорт подскочил на 4,4%. В Китае экспорт, наоборот, упал на 2,8%, а импорт повысился на 0,3%.

Наиболее значительные темпы подъема экспорта были зафиксированы в Саудовской Аравии (на 9,7%), Индии (+5,7%) и Канаде (+4,4%), тогда как аргентинский экспорт рухнул на 19,9%, бразильский - на 9%, а поставки товаров из Великобритании сократились в долларовом выражении на 6,9%.

Импорт снизился в большинстве стран G20, особенно резким было падение в Турции и Бразилии (на 9,4% и 6,5% соответственно). Рост показателя зафиксирован только в Индии (+2,9%), Канаде (1,4%), Мексике (1,4%), Японии (1,2%) и Индонезии (1,2%).

Во многом негативная динамика в мировой торговле объясняется резким снижением валют ряда стран по отношению к доллару США во втором квартале. Главным образом это касается аргентинского песо (-18%), турецкой лиры (-15%) и бразильского реала (-11%).

Отчасти падение нацвалют компенсировал подъем цен на нефть, отмечается в пресс-релизе ОЭСР.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, ВНЕШТОРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]