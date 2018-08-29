Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что визит в Баку председателя Великого национального собрания Турции (парламент) Бинали Йылдырыма будет способствовать развитию межпарламентских связей.
И.Алиев в среду принял делегацию парламента Турции во главе с Б.Йылдырымом.
"И.Алиев на встрече отметил, что азербайджано-турецкие отношения динамично развиваются во всех сферах. По его словам, Азербайджан и Турция совместно реализовали ряд глобальных проектов, в том числе строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода TANAP, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - отмечается в информации на сайте главы Азербайджана.
Президент добавил, что Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу и сегодня вместе".
И.Алиев подчеркнул, что Б.Йылдырыма в качестве спикера парламента Турции будет содействовать развитию межпарламентских связей.
Б.Йылдырым, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
Ф.Исазаде
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