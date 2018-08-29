Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Транспорт и связь 29.08.2018 14:21

Азербайджанские автомобили Khazar выставлены на Московском международном автосалоне

Азербайджанский автомобильный бренд «Khazar» дебютировал на Московском международном автосалоне, сообщают российские СМИ.

Автомобили «Khazar» производятся на заводе «Азермаш».

На заводе будут производиться модели: Khazar SD, Khazar LD, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault Tondar, Renault Pick-Up. Известно, что автомобили, выпущенные на заводе, отвечают стандартам международной безопасности и Евро-5, и после удовлетворения спроса на внутреннем рынке, около 2 тысяч в год планируется экспортировать в Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

В Азербайджане в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей.

Как сообщалось ранее, ежемесячно в текущем году будут производиться 160 автомобилей. Из них 60 будут выпускаться под маркой «Khazar» LD и 100 автомобилей - «Khazar» SD. В целом в 2018 году будет произведено 1,5 тыс. автомобилей, в 2019 году - 3 тыс., а в 2020 году - 5 тыс. В целом, со временем производство планируется довести до 10 тыс. автомобилей в год.

Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: KHAZAR, МОСКВА, АВТОСАЛОН

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]