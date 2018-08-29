Азербайджанские автомобили Khazar выставлены на Московском международном автосалоне

Азербайджанский автомобильный бренд «Khazar» дебютировал на Московском международном автосалоне, сообщают российские СМИ.

Автомобили «Khazar» производятся на заводе «Азермаш».

На заводе будут производиться модели: Khazar SD, Khazar LD, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault Tondar, Renault Pick-Up. Известно, что автомобили, выпущенные на заводе, отвечают стандартам международной безопасности и Евро-5, и после удовлетворения спроса на внутреннем рынке, около 2 тысяч в год планируется экспортировать в Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

В Азербайджане в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей.

Как сообщалось ранее, ежемесячно в текущем году будут производиться 160 автомобилей. Из них 60 будут выпускаться под маркой «Khazar» LD и 100 автомобилей - «Khazar» SD. В целом в 2018 году будет произведено 1,5 тыс. автомобилей, в 2019 году - 3 тыс., а в 2020 году - 5 тыс. В целом, со временем производство планируется довести до 10 тыс. автомобилей в год.

Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков