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Финансы 29.08.2018 14:20

Швейцарский банк выплатит более $60 млн штрафа за содействие американцам в уклонении от налогов

Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит $60,4 млн американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal.

В том числе Basler Kantonalbank выплатит $17,2 млн в качестве возмещения Налоговой службе (IRS) США.

Как установило следствие, с 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации. При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов.

Счет в Basler Kantonalbank можно было открыть через подставное юрлицо, зарегистрированное в офшорной зоне, утверждает американская прокуратура.

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, совокупная сумма на их счетах превышала $800 млн. Многие из этих счетов не были задекларированы.

Власти США не закрывают дело, но откладывают его рассмотрение на три года: если за это время швейцарский банк продемонстрирует добросовестность и готовность соблюдать законодательство, он будет освобожден от уголовного преследования. При этом Basler Kantonalbank в дальнейшем должен будет раскрывать всю информацию о счетах американских граждан, которая может стать ему известна.

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Тэги: США, ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]