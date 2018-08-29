Швейцарский банк выплатит более $60 млн штрафа за содействие американцам в уклонении от налогов

Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит $60,4 млн американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal.

В том числе Basler Kantonalbank выплатит $17,2 млн в качестве возмещения Налоговой службе (IRS) США.

Как установило следствие, с 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации. При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов.

Счет в Basler Kantonalbank можно было открыть через подставное юрлицо, зарегистрированное в офшорной зоне, утверждает американская прокуратура.

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, совокупная сумма на их счетах превышала $800 млн. Многие из этих счетов не были задекларированы.

Власти США не закрывают дело, но откладывают его рассмотрение на три года: если за это время швейцарский банк продемонстрирует добросовестность и готовность соблюдать законодательство, он будет освобожден от уголовного преследования. При этом Basler Kantonalbank в дальнейшем должен будет раскрывать всю информацию о счетах американских граждан, которая может стать ему известна.