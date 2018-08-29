В иранском парламенте предложили начать процедуру отставки министров промышленности и образования

Иранские парламентарии в среду запустили процесс вынесения вотума недоверия еще двум министрам правительства - министру промышленности, шахт и торговли Мохаммаду Шариатмадари и министру образования Мохаммаду Батхаи, сообщают западные СМИ.
70 депутатов подписали петицию с целью добиться отставки М.Шариатмадари. Еще 20 человек поставили подписи под петицией, в которой М.Батхаи обвиняется в неспособности реформировать систему образования.
СМИ отмечают, что число депутатов, подписавших петицию против М.Батхаи, достаточно для вызова министра в парламент для отчета о своей работе. В том случае, если парламентарии останутся неудовлетворенными ответами министра, они могут проголосовать за его отставку.
Ранее в августе парламент Ирана отправил в отставку министра экономики и финансов страны Масуда Карбасиана. Кроме этого, в августе парламент большинством голосов вынес вотум недоверия министру кооперации, труда и социального обеспечения Али Рабии.
Накануне, напоминают СМИ, парламентарии выслушали объяснения президента Ирана Хасана Рухани относительно переживаемых Ираном экономических трудностей, и в ходе последующего голосования высказали неудовлетворение большинством ответов президента.
Подобные действия со стороны законодательного органа Ирана имеют место на фоне нестабильной экономической ситуации в стране, вызванной восстановлением санкций со стороны США и трудностей с ведением бизнеса с европейскими партнерами.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
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