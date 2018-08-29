Киргизия потребовала от РФ выплаты компенсации родственникам сбитой насмерть российским военным женщины

Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Динара Кемелова вручила представителям объединенной российской военной базы (ОРВБ) "Кант" и посольства РФ ноту в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием военнослужащего, в результате которого погибла женщина, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МИД республики.
По словам собеседника агентства, в МИД были вызваны временный поверенный в делах России в республике Вадим Чекмазов, а также командующий ОРВБ Андрей Янкин, "которым вручена нота с требованием обеспечить участие военнослужащего К.Азанова, который совершил наезд на пешеходов, в результате которого погибла женщина, в следственных мероприятиях компетентных органов Киргизии, а также полное содействие в расследовании ДТП и решить вопросы по выплате компенсации потерпевшим".
Представитель пресс-службы отметил, что российская сторона выразила соболезнование семье погибшей и готовность урегулировать вопрос, связанный с выплатой материальной компенсации, а также оказывать всяческое содействие следственным мероприятиям.
"Российская сторона сообщила, что виновный в ДТП К.Азанов находится под арестом на территории ОРВБ в Канте", - добавил представитель киргизского внешнеполитического ведомства.
27 августа военнослужащий российской авиабазы "Кант" в Киргизии К.Азанов сбил на автомобиле женщину с ребенком. В результате ДТП женщина скончалась, трехлетний ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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