Британский министр по Brexit считает, что его европейский коллега уделяет недостаточно времени на переговоры - СМИ

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб выразил представителям ЕС недовольство в связи с тем, что координатор ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье мало времени уделяет переговорам, пишет в среду газета "Гардиан" со ссылкой на собственные источники.

"Несмотря на утверждения переговорщика ЕС о том, что он доступен для переговоров 24/7, Барнье, как сообщается, отклонял запросы по длительным переговорам с Раабом, чтобы обсудить детали предложений Великобритании", - пишет газета.

По ее данным, на прошлой неделе Д.Раабу удалось провести только двухчасовую встречу с М.Барнье. На этой неделе ему также предложили лишь одну встречу длительностью три часа, запланированную на пятницу. Газета утверждает, что такая частота переговоров вызвана ограничениями, связанными с рабочим графиком М.Барнье.

М.Барнье на этой неделе находится в Германии, и, как ожидается, вновь уедет из Брюсселя в пятницу днем, встреча с Д.Раабом назначена на утро пятницы. Встреча, как отмечает газета, официально пока не подтверждена.

Британская сторона выразила Еврокомиссии недовольство, отметив, что Д.Рааб запрашивал продолжительные встречи, чтобы обсудить планы правительства Великобритании по Brexit, и Великобритания считает, что этим планам уделяется недостаточно внимания, отмечает газета.

Ранее в среду агентство "Блумберг" сообщило, что Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна.

По данным источников агентства, знакомых с позициями ЕС и Великобритании, в настоящее время стороны надеются окончательно согласовать условия "развода" не позднее середины ноября.

"Затягивающиеся сроки - это еще один признак того, что переговоры продвигаются с трудом, и существует риск того, что чем ближе переговоры становятся к выходу Великобритании (из ЕС - ИФ) 29 марта, тем выше шансы того, что сделки не будет", - написало агентство.

Ранее британские СМИ писали, что у предыдущего британского министра по Brexit Дэвида Дэвиса были "сложные отношения" с Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством нового министра Доминика Рааба отношения улучшатся.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что теперь она лично займется руководством переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.