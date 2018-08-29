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Дальнее зарубежье 29.08.2018 16:01

Израиль не позволит иранским военным закрепиться в Сирии - израильский министр разведки

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил местному радио, что Израиль продолжит бороться против иранского военного присутствия в Сирии.

"Мы не позволим Ирану закрепиться в военном плане в Сирии", - сказал министр.

"Мы всей нашей мощью будем действовать в Сирии против любой иранской цели, которая угрожает Израилю, и если сирийская противовоздушная оборона вмешается (в действия израильских сил - ИФ), она поплатится за это", - отметил И.Кац.

При этом он напомнил о недавно заключенном военном соглашении между Ираном и Сирией.

"Договор, заключенный (президентом Сирии - ИФ) Башаром Асадом и Ираном, представляет собой тест для Израиля. Наш ответ будет звучным и четким", - добавил министр.

На этой неделе иранское агентство "Тасним" сообщало, что министерства обороны Ирана и Сирии подписали соглашение по военному и техническому сотрудничеству. Его подписание прошло в Дамаске в ходе визита министра обороны Ирана Амира Хатами. Из соглашения следует, что иранские военные советники продолжат работу в Сирии.

Израильские военные ранее уже совершали удары по позициям Ирана в Сирии.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль готов принять меры против установления иранского военного присутствия в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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