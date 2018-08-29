Полиция Нидерландов задержала мужчину, планировавшего нападение на лидера ультраправых

Полиция Нидерландов задержала мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на лидера националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса, сообщает в среду голландская пресса.
Стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, накануне на центральном вокзале в Гааге. Его уже допросили следователи. Ожидается, что в пятницу, 31 августа, он предстанет перед судом.
Сотрудники полиции задержали его после того, как он разместил на своей странице в Facebook видеозапись, на которой заявил о планах совершить нападение на Г.Вилдерса или на здание парламента Нидерландов.
Г.Вилдерс, известный своей антиисламской риторикой, недавно решил организовать конкурс мультфильмов и карикатур на пророка Мухаммеда.
"Сотрудники контртеррористического подразделения нидерландской полиции сказали мне, что мужчина заявил в Facebook, что приехал в Нидерланды с целью убить меня. К счастью, он задержан. Это сумасшедшее явление, когда такое происходит из-за конкурса карикатур", - написал Г.Вилдерс в своем аккаунте в Twitter.
Между тем, решение о проведении подобного конкурса вызвало критику правительства страны. Так, премьер-министр Марк Рютте назвал его "неуважительным" и "провокационным".
Партия Г.Вилдерса считалась основным соперником партии М.Рютте на выборах 2017 года.
Западные СМИ напоминают, что в исламе не допускается изображение пророка Мухаммеда.
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