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Дальнее зарубежье 29.08.2018 18:46

Полиция Нидерландов задержала мужчину, планировавшего нападение на лидера ультраправых

Полиция Нидерландов задержала мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на лидера националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса, сообщает в среду голландская пресса.

Стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, накануне на центральном вокзале в Гааге. Его уже допросили следователи. Ожидается, что в пятницу, 31 августа, он предстанет перед судом.

Сотрудники полиции задержали его после того, как он разместил на своей странице в Facebook видеозапись, на которой заявил о планах совершить нападение на Г.Вилдерса или на здание парламента Нидерландов.

Г.Вилдерс, известный своей антиисламской риторикой, недавно решил организовать конкурс мультфильмов и карикатур на пророка Мухаммеда.

"Сотрудники контртеррористического подразделения нидерландской полиции сказали мне, что мужчина заявил в Facebook, что приехал в Нидерланды с целью убить меня. К счастью, он задержан. Это сумасшедшее явление, когда такое происходит из-за конкурса карикатур", - написал Г.Вилдерс в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, решение о проведении подобного конкурса вызвало критику правительства страны. Так, премьер-министр Марк Рютте назвал его "неуважительным" и "провокационным".

Партия Г.Вилдерса считалась основным соперником партии М.Рютте на выборах 2017 года.

Западные СМИ напоминают, что в исламе не допускается изображение пророка Мухаммеда.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛИТИК, УГРОЗЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]