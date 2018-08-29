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ТЭК 29.08.2018 15:36

IAEE в октябре проведет в Азербайджане конференцию по вопросам развития энергетической отрасли в Евразии

III Евразийская конференция на тему "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии (Implications of Global Developments within the Energy Industry in the Caspian and Central Asia Region)" пройдет в Баку 18-20 октября 2018 года.

Организатором конференции выступает Международная ассоциация для энергетической экономики (IAEE).

"Страны Южного Кавказа и Центральной Азии имеют богатые углеводородные, гидроэнергетические, возобновляемые и альтернативные энергетические ресурсы и геополитические преимущества. Но при этом в регионе существуют проблемы рационального использования и эффективного управления этими энергетическими ресурсами. Важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - это наиболее эффективное использование инвестиционных и инновационных возможностей в энергетическом секторе этих стран и формирование регионального энергетического рынка", - отмечается в информации на сайте организатора.

В открытии конференции ожидается участие представителей компании SOCAR, министерств экономики, энергетики Азербайджана, а также представителей из других стран.

На конференции планируется обсуждение вопросов обеспечения: устойчивости поставок электроэнергии; энергоэффективности в Евразийском регионе; использования инноваций в газовой промышленности, а также глобальных вызовов обеспечения энергетической безопасности в регионе.

IAEE является международным некоммерческим обществом профессионалов, заинтересованных энергетической экономикой. IAEE был основан в 1977 году, у IAEE имеется более чем 4 500 участников во всем мире (в более чем 100 странах).

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: IAEE, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]