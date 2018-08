IAEE в октябре проведет в Азербайджане конференцию по вопросам развития энергетической отрасли в Евразии

III Евразийская конференция на тему "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии (Implications of Global Developments within the Energy Industry in the Caspian and Central Asia Region)" пройдет в Баку 18-20 октября 2018 года.

Организатором конференции выступает Международная ассоциация для энергетической экономики (IAEE).

"Страны Южного Кавказа и Центральной Азии имеют богатые углеводородные, гидроэнергетические, возобновляемые и альтернативные энергетические ресурсы и геополитические преимущества. Но при этом в регионе существуют проблемы рационального использования и эффективного управления этими энергетическими ресурсами. Важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - это наиболее эффективное использование инвестиционных и инновационных возможностей в энергетическом секторе этих стран и формирование регионального энергетического рынка", - отмечается в информации на сайте организатора.

В открытии конференции ожидается участие представителей компании SOCAR, министерств экономики, энергетики Азербайджана, а также представителей из других стран.

На конференции планируется обсуждение вопросов обеспечения: устойчивости поставок электроэнергии; энергоэффективности в Евразийском регионе; использования инноваций в газовой промышленности, а также глобальных вызовов обеспечения энергетической безопасности в регионе.

IAEE является международным некоммерческим обществом профессионалов, заинтересованных энергетической экономикой. IAEE был основан в 1977 году, у IAEE имеется более чем 4 500 участников во всем мире (в более чем 100 странах).

А.Азизов