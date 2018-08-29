Минфин Азербайджана планирует в 2020-2021гг применять ССРР при составлении проекта госбюджета

Процесс применения среднесрочных рамок расходов (ССРР) планируется в 2020-2021гг при составлении проектов госбюджета Азербайджана, отмечает министерство финансов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил правила составления ССРР.

Основная цель ССРР – усиление фискальной дисциплины, определение приоритетов расходов по секторам и применение механизма разработки проекта госбюджета на основе результативности. Эти меры должны обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост.

"Для применения ССРР, в первую очередь, важным является усиление потенциала стратегического планирования в бюджетных организациях. Поэтому применение ССРР предусматривается при разработке проектов госбюджета в 2020 году и в 2021 году", - отмечается в сообщении Минфина.

По оценкам финансового ведомства, применение ССРР повысит эффективность использования госсредств, а также усилит макроэкономическую координацию между госструктурами.

А.Азизов