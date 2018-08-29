Афганская спецслужба раскрыла в Кабуле ячейку террористов-таксистов

В Кабуле сотрудники спецслужбы задержали четверых членов террористической группировки "Исламское государство", сообщает в среду пресс-служба Главного управления национальной безопасности Афганистана.

"Четверо террористов под прикрытием работы таксистами осуществляли доставку в столицу взрывчатки, оружия, боеприпасов и боевиков для осуществления террористических актов", - говорится в сообщении.

После задержания членов террористической группы сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить их тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.