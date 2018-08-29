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Дальнее зарубежье 29.08.2018 17:14

Афганская спецслужба раскрыла в Кабуле ячейку террористов-таксистов

В Кабуле сотрудники спецслужбы задержали четверых членов террористической группировки "Исламское государство", сообщает в среду пресс-служба Главного управления национальной безопасности Афганистана.

"Четверо террористов под прикрытием работы таксистами осуществляли доставку в столицу взрывчатки, оружия, боеприпасов и боевиков для осуществления террористических актов", - говорится в сообщении.

После задержания членов террористической группы сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить их тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]