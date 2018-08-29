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Дальнее зарубежье 29.08.2018 16:28

Агентство инноваций в сфере кибербезопасности будет сформировано в ФРГ

Правительство Германии приняло решение сформировать агентство инноваций в сфере кибербезопасности, которое будет подчиняться МВД и Минобороны, сообщила официальный представитель кабинета министров Ульрике Деммер.

"Агентство будет заниматься задачами государства в сфере кибербезопасности",- сказала У.Деммер журналистам в Берлине в среду.

По её словам, работать новая организация начнет уже в 2018 году.

В свою очередь представитель минобороны ФРГ Хольгер Нойман сообщил, что конкретно со случаями предполагаемых хакерских атак из России образование нового агентства не связано.

"Образование этого агентства направлено не на какую-либо угрозу, а в целом на угрозы в сфере кибербезопасности",- указал Х.Нойман, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Немецкие СМИ ранее неоднократно сообщали о хакерских атаках на интернет-сайты различных ведомств, в том числе на серверы МИД и Минобороны ФРГ. Еженедельник "Шпигель" в июле сообщил, что российская хакерская группа Sandworm атаковала общественно-правовые телеканалы ФРГ WDR и ZDF.

По информации радиостанции "Дойчландфунк", на работу агентства в ближайшие пять лет будет выделено 100 млн евро.

Перед выборами в бундестаг в ФРГ в 2017 году власти страны усилили меры кибербезопасности из-за страха перед "российскими хакерами".

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Тэги: ФРГ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, АГЕНТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]