Агентство инноваций в сфере кибербезопасности будет сформировано в ФРГ

Правительство Германии приняло решение сформировать агентство инноваций в сфере кибербезопасности, которое будет подчиняться МВД и Минобороны, сообщила официальный представитель кабинета министров Ульрике Деммер.
"Агентство будет заниматься задачами государства в сфере кибербезопасности",- сказала У.Деммер журналистам в Берлине в среду.
По её словам, работать новая организация начнет уже в 2018 году.
В свою очередь представитель минобороны ФРГ Хольгер Нойман сообщил, что конкретно со случаями предполагаемых хакерских атак из России образование нового агентства не связано.
"Образование этого агентства направлено не на какую-либо угрозу, а в целом на угрозы в сфере кибербезопасности",- указал Х.Нойман, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Немецкие СМИ ранее неоднократно сообщали о хакерских атаках на интернет-сайты различных ведомств, в том числе на серверы МИД и Минобороны ФРГ. Еженедельник "Шпигель" в июле сообщил, что российская хакерская группа Sandworm атаковала общественно-правовые телеканалы ФРГ WDR и ZDF.
По информации радиостанции "Дойчландфунк", на работу агентства в ближайшие пять лет будет выделено 100 млн евро.
Перед выборами в бундестаг в ФРГ в 2017 году власти страны усилили меры кибербезопасности из-за страха перед "российскими хакерами".
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