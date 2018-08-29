Лавров сообщил об активном взаимодействии российских компаний с Саудовской Аравией

Россия активно прорабатывает контакты с Саудовской Аравией по линии "Роснефти", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Активно прорабатываются перспективные контакты по линии "Роснефти", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.
По его словам, также с компаниями Саудовской Аравии активно взаимодействует целый ряд других российских компаний, в том числе "НОВАТЭК", "Газпром", "Газпром нефть" и "СИБУР".
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