Лавров сообщил об активном взаимодействии российских компаний с Саудовской Аравией

Россия активно прорабатывает контакты с Саудовской Аравией по линии "Роснефти", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно прорабатываются перспективные контакты по линии "Роснефти", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.

По его словам, также с компаниями Саудовской Аравии активно взаимодействует целый ряд других российских компаний, в том числе "НОВАТЭК", "Газпром", "Газпром нефть" и "СИБУР".