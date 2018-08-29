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Дальнее зарубежье 29.08.2018 17:35

Лавров сообщил об активном взаимодействии российских компаний с Саудовской Аравией

Россия активно прорабатывает контакты с Саудовской Аравией по линии "Роснефти", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно прорабатываются перспективные контакты по линии "Роснефти", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.

По его словам, также с компаниями Саудовской Аравии активно взаимодействует целый ряд других российских компаний, в том числе "НОВАТЭК", "Газпром", "Газпром нефть" и "СИБУР".

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, КОМПАНИИ, КОНТАКТЫ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]