В Еврокомиссии призывают мирно решить конфликт британских и французских рыбаков вокруг морского гребешка

В Еврокомиссии в курсе конфликта между британскими и французскими моряками у берегов Нормандии по поводу вылова морского гребешка и отмечают, что этот промысел регулируется на национальных уровнях.
"В течение лет действует политика регулирования, согласованная между Францией, Великобританией и Нидерландами. В интересах рыбаков уважать это соглашение, и мы призываем национальные власти решить разногласия мирным путем, как это уже было в прошлом", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в водах Ла-Манша, которую европейские СМИ окрестили "морским сражением".
"Морская война, которая длится 15 лет", - так охарактеризовал в своем репортаже ситуацию телеканал "Франс 24". Столкновения между моряками двух стран произошли во вторник на расстоянии более 12 морских миль от побережья Франции на месте промысла деликатесного моллюска.
Французы пытались изгнать оттуда британцев, забрасывая их камнями, оскорбляя и совершая опасные навигационные маневры. По сообщениям некоторых СМИ, англичане запросили защиты своих ВМС.
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