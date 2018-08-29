Азербайджан начнет с 2019г внедрение системы ОМС, полный переход займет 5 лет – глава Госагентства

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС) в Азербайджане составит 120 манатов в год на человека, заявил директор Государственного агентства ОМС при кабинете министров Заур Алиев.

"Основываясь на результатах пилотных проектов и с учетом текущей экономической ситуации в Азербайджане, мы определили сумму страхового взноса по ОМС, она составит около 120 манатов. То есть любой гражданин, выплачивая по 10 манатов в месяц, сможет воспользоваться услугами ОМС. Причем для работающих граждан и для свободно занятого населения будет возможность частичной выплаты страхового взноса. Для некоторых категорий населения страховой взнос будет покрываться со стороны государства", - сказал З.Алиев в среду журналистам перед заседанием Caspian Energy Club.

Он отметил, что внедрение ОМС в Азербайджане начнется с 2019 года и будет осуществляться поэтапно в течение 5 лет.

При этом он добавил, что Госагентство подготовило проект закона "Об обязательном медицинском страховании" и ожидает, что документ в течение 2018 года будет принят в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана.

"Также готовится проект бюджета Госагенства по ОМС на 2019 год, в котором будут предусмотрены расходы на переход страны на обязательное медицинское страхование. Данный документ также будет утвержден парламентом страны", - подчеркнул он.

"Все расчеты уже завершены. В течение этого года мы провели множество встреч с министерством финансов и определили финансовую модель и объем расходов, требуемых для перехода страны на ОМС",- отметил он.

З.Алиев добавил, что подготовлены и ряд других документов для нормативно-правовой базы, включая правила проведения медицинской экспертизы, методология внесения изменений в базовые пакеты по ОМС.

"Также совместно с министерством здравоохранения подготовлены стратегии по услугам скорой и неотложной медицинской помощи и первичного здравоохранения. Мы ожидаем, что эти стратегии будут утверждены Минздравом в ближайшее время", - отметил он.

По словам З.Алиева, также будут внесены изменения в список заболеваний, включенных в базовый пакет ОМС. "В этот список будут включены новые виды заболеваний, по которым имелись наибольшие обращения в ходе реализации пилотных проектов. В то же время из списка будут исключены заболевания, с минимальным числом обращений", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах.

Госагентство и Минздрав подготовят дорожную карту и план перехода на ОМС на всей территории страны. Кроме этого, уже привлечен международный консультант для проведения работ в этом направлении – компания "McKinsey & Company". Консультант примет участие в разработке дорожной карты поэтапного перехода на ОМС на всей территории Азербайджана.

Н.Аббасова