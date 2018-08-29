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Дальнее зарубежье 29.08.2018 18:16

Гильермо дель Торо обещает быть беспристрастным председателем жюри кинофестиваля в Венеции

Глава жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля режиссер Гильермо дель Торо уверен, что будет судить картины объективно и не с позиции диктатора.

"Я же не диктатор, а возглавляю жюри. Это важная роль, однако, я взрослый человек, профессионал, я сам создаю фильмы. В основном конкурсе много картин, думаю, мы сможем сохранить баланс", - сказал режиссёр на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, не будет ли он отдавать предпочтение картине своего давнего друга Альфонсо Куарона, чей фильм "Рим" представлен в конкуре.

Режиссёр заметил, что возможность возглавить жюри - это "уникальный и интересный опыт, который может изменить жизнь" и выразил надежду, что его вдохновят картины фестиваля, и он откроет для себя что-то новое.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. В основном конкурсе представлен 21 фильм.

Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, чей последний фильм "Форма воды" получил двух "Оскаров"-2018: за лучший фильм и режиссуру.

Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, ЖЮРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]