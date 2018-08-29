Гильермо дель Торо обещает быть беспристрастным председателем жюри кинофестиваля в Венеции

Глава жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля режиссер Гильермо дель Торо уверен, что будет судить картины объективно и не с позиции диктатора.
"Я же не диктатор, а возглавляю жюри. Это важная роль, однако, я взрослый человек, профессионал, я сам создаю фильмы. В основном конкурсе много картин, думаю, мы сможем сохранить баланс", - сказал режиссёр на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, не будет ли он отдавать предпочтение картине своего давнего друга Альфонсо Куарона, чей фильм "Рим" представлен в конкуре.
Режиссёр заметил, что возможность возглавить жюри - это "уникальный и интересный опыт, который может изменить жизнь" и выразил надежду, что его вдохновят картины фестиваля, и он откроет для себя что-то новое.
75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. В основном конкурсе представлен 21 фильм.
Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, чей последний фильм "Форма воды" получил двух "Оскаров"-2018: за лучший фильм и режиссуру.
Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.
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