Саудовская Аравия работает над политическим урегулированием в Сирии с сохранением ее суверенитета - глава МИД

Саудовская Аравия делает многое для политического решения сирийской проблемы и сохранения территориального единства Сирии, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Саудовская Аравия делает многое для того, чтобы обеспечить безопасность сирийского народа, обеспечить политическое решение сирийской проблемы с сохранением территориального единства и суверенитета этого государства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД.

По его словам, Эр-Рияд совместно с РФ поддерживает продвижение политического процесса, возращение беженцев и "очень много содействует в гуманитарном аспекте".

"Мы намерены продолжать в том же духе", - подчеркнул министр.