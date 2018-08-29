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Дальнее зарубежье 29.08.2018 19:17

Москва и Анкара в последние месяцы регулярно обсуждают тему Идлиба - Лавров

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обсуждалась между Москвой и Анкарой за последние месяцы с десяток раз, военные РФ и Турции обсуждают практические возможности размежевания террористов от умеренной оппозиции в этом регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить конкретно о зоне Идлиб, то здесь мы конкретно работаем с нашими турецкими коллегами и с правительством Сирии, эта тема обсуждалась между Москвой и Анкарой за последние несколько месяцев с десяток раз", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейрой.

"Политическое понимание полностью существует между Москвой и Анкарой: необходимо отмежевать нормальных вооруженных оппозиционеров от бандитов от Джебхат-ан-Нусры и одновременно подготовить операцию против этих террористов, сделать все, чтобы минимизировать риски для гражданского населения", - сказал он.

"Как перевести политическое согласие на язык практический - об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]