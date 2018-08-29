Москва и Анкара в последние месяцы регулярно обсуждают тему Идлиба - Лавров

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обсуждалась между Москвой и Анкарой за последние месяцы с десяток раз, военные РФ и Турции обсуждают практические возможности размежевания террористов от умеренной оппозиции в этом регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если говорить конкретно о зоне Идлиб, то здесь мы конкретно работаем с нашими турецкими коллегами и с правительством Сирии, эта тема обсуждалась между Москвой и Анкарой за последние несколько месяцев с десяток раз", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейрой.
"Политическое понимание полностью существует между Москвой и Анкарой: необходимо отмежевать нормальных вооруженных оппозиционеров от бандитов от Джебхат-ан-Нусры и одновременно подготовить операцию против этих террористов, сделать все, чтобы минимизировать риски для гражданского населения", - сказал он.
"Как перевести политическое согласие на язык практический - об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле", - отметил министр.
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