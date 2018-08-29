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Дальнее зарубежье 29.08.2018 19:55

В Аризоне пройдет церемония прощания с сенатором Маккейном

В Капитолии штата Аризона в Финиксе в среду состоится церемония прощания с сенатором США Джоном Маккейном, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным местных журналистов, гроб должен прибыть в Капитолий в 9:50 по местному времени (19:50 мск). На церемонию прощания, как ожидается, придут родственники, друзья и сторонники.

Согласно информации АП, в среду утром в Капитолии пройдет частная церемония, на которой выступит губернатор Аризоны Даг Дьюси, а также бывший сенатор Джон Кайл. Позднее днем двери Капитолия откроются для общественности.

На 30 августа назначена мемориальная служба в Баптистской церкви северного Финикса, на которой, как ожидается, выступит бывший вице-президент Джо Байден. Затем 31 августа тело сенатора перевезут в Вашингтон, где также пройдут прощальные церемонии.

Похороны сенатора назначены на 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В пятницу семья Дж.Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ПРОЩАНИЕ


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