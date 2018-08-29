Трамп считает выдумкой любой журналистский текст со ссылкой на анонимные источники

Президент США Дональд Трамп в среду призвал не верить новостям, в которых журналисты ссылаются на анонимные источники.
"Когда вы видите "анонимный источник", прекращайте читать текст, он является выдумкой!" - написал он в Twitter.
По мнению Д.Трампа, журналисты часто ссылаются на несуществующие источники.
"Дело в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они - выдумки журналистов, пишущих фейковые новости", - считает американский президент.
Вместе с тем, он вновь раскритиковал канал Си-Эн-Эн.
"Взгляните на ложь, в которой сейчас фейковый (канал - ИФ) Си-Эн-Эн. Их поймали с поличным! Враги народа!" - заявил Д.Трамп.
Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, канал Си-Эн-Эн, газета "Нью-Йорк таймс", газета "Вашингтон пост".
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