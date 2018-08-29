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Социум 29.08.2018 17:11

В Азербайджане с 1 сентября 2018 года начнется выдача удостоверений личности нового поколения

Завершена техническая подготовка к началу выдачи в Азербайджане удостоверений личности нового поколения, процесс начнется с 1 сентября 2018 года, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

В МВД Азербайджана состоялось совещание, посвященное началу выдачи в Азербайджане удостоверений личности нового поколения. В нем приняли участие глава МВД Рамиль Усубов и министр экономики Шахин Мустафаев.

Р.Усубов сообщил, что техническую работу по удостоверениям личности нового поколения проводила компания «İdrak Texnoloji Transfer».

На совещании было отмечено, что для осуществления обмена необходимой информацией использованы ресурсы министерств юстиции, здравоохранения, Государственной миграционной службы, Госслужбы мобилизации и призыву на военную службу, Госкомитета по имущественным вопросам, а для усиления защиты электронной подписи граждан налажена координация действий с Центром сертификационной службы министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Ранее предполагалось, что удостоверения личности нового образца начнут выдаваться с 1 января 2019 года.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 5 декабря 2017 года в рамках телекоммуникационной выставки Bakutel2017 презентовало удостоверения личности для граждан страны нового образца. Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу «Электронное правительство».

Б.Рустамбеков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]