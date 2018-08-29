Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Аргентины Карлоса Данте Риву в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества и политического диалога между странами, а также подчеркнули необходимость увеличения усилия для расширения торгово-экономических связей», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал К.Д.Риве успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде