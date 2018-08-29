Сокращение финансирования со стороны США не скажется на работе Управления ООН по правам человека - глава ведомства

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что возможное сокращение финансирования Совета по правам человека (СПЧ) ООН со стороны США не повлияет на работу Управления по правам человека (УВКПЧ), сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Управление сможет продолжать свою деятельность (с учетом уменьшения финансирования США - ИФ)", - заявил он.
По его словам, тем не менее, никто не хотел бы видеть, что страны одна за другой выходят из состава СПЧ ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека, возглавляющий УВКПЧ, координирует в структурах ООН деятельность по защите прав человека, а также курирует работу СПЧ ООН.
На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью АП, что Вашингтон намерен выйти из СПЧ ООН и в связи с этим финансирование соответствующих структур со стороны Вашингтона уменьшится.
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