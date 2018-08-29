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Дальнее зарубежье 29.08.2018 20:02

Сокращение финансирования со стороны США не скажется на работе Управления ООН по правам человека - глава ведомства

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что возможное сокращение финансирования Совета по правам человека (СПЧ) ООН со стороны США не повлияет на работу Управления по правам человека (УВКПЧ), сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Управление сможет продолжать свою деятельность (с учетом уменьшения финансирования США - ИФ)", - заявил он.

По его словам, тем не менее, никто не хотел бы видеть, что страны одна за другой выходят из состава СПЧ ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека, возглавляющий УВКПЧ, координирует в структурах ООН деятельность по защите прав человека, а также курирует работу СПЧ ООН.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью АП, что Вашингтон намерен выйти из СПЧ ООН и в связи с этим финансирование соответствующих структур со стороны Вашингтона уменьшится.

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Тэги: ООН, США, ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]