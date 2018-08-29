Турпоток из России в Турцию за семь месяцев вырос на 30%

Турпоток из России в Турцию с января по июль 2018 года вырос на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,276 млн человек, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.

В общей сложности Турция за семь месяцев приняла 21,640 млн иностранных туристов, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Россияне по итогам января-июля заняли первое место по числу визитов в страну. В лидерах также Германия (2,322 млн, рост на 20,5%), Иран (1,317 млн, +4,5%), Грузия (1,239 млн, -7,4%) и Великобритания (1,213 млн, +37%).

В июле Турцию посетило 5,672 млн иностранных туристов, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Турпоток из России в июле вырос на 7,4%, составив 897,6 тыс. человек. По итогам июля россияне также заняли первое место по числу визитов в Турцию. На втором месте туристы из Германии (761,3 тыс.). В числе лидеров также туристы из Великобритании (354,9 тыс.), Нидерландов (218,7 тыс.) и Украины (199,7 тыс.).

За семь месяцев 2018 года иностранные туристы в Турции чаще всего посещали Стамбул (34,6% от общего турпотока), Анталью (30,9%), провинции Эдирне (9,5%), Мугла (6,7%) и Артвин (6,4%). В июле на первом месте по числу визитов провинция Анталья - 37,1% от общего турпотока.

Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять 6 млн туристов из России в этом году. В общей сложности Турция ожидает 38 млн зарубежных гостей - на 17% больше, чем годом ранее.