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Дальнее зарубежье 29.08.2018 20:16

В ООН призвали Facebook упреждать случаи агрессивной риторики

Социальная сеть Facebook должна активнее упреждать случаи агрессивной риторики, но не прибегать к чрезмерно жестким нормативным требованиям, заявил в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Я не думаю, что нужно ждать момента, когда разразится кризис. Им (Facebook - ИФ) следует на шаг вперед думать о том, что предпринять, чтобы препятствовать этому (агрессивной риторике - ИФ)", - приводят западные СМИ слова З.Раада аль Хусейна.

Однако он отметил, что такие меры следует применять не тогда, когда "пресса и правозащитники уже указывают им на эту проблему, необходимо действовать заранее".

Верховный комиссар ООН по правам человека добавил, что соцсети должны "давать возможность свободно высказывать свое мнение" в соответствии с международными нормами в сфере права человека.

По его словам, соцсети, в том числе Facebook, должны препятствовать появлению контента, побуждающего к ненависти и агрессии, и не допускать онлайн-кампаний, направленных на ущемление прав национальных меньшинств, как в случае с ситуацией в Мьянме.

Заявление З.Раада аль-Хусейна прозвучало после того, как ранее на этой неделе Facebook удалил аккаунты ряда представителей военного руководства Мьянмы. Тогда в соцсети отметили, что приняли такое решение, чтобы не допустить распространения "ненависти и дезинформации".

Такой шаг со стороны Facebook последовал после того, как в международной независимой миссии ООН по ситуации в Мьянме заявили о необходимости привлечения к ответственности командования армии Мьянмы за геноцид народа рохинджа, преступления против человечности и военные преступления.

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Тэги: ООН, FACEBOOK, АГРЕССИЯ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]