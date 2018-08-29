Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования

Вопросы связанные с введением обязательного медицинского страхования в Азербайджане были обсуждены сегодня (29 августа) в ходе бизнес-форума, организованного Caspian European Club при участии Председателя Правления Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования Заура Алиева.

Выступая на бизнес-форуме Председатель Правления Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования Заур Алиев проинформировал о деятельности и дальнейших планах Агентства.

Заур Алиев отметил успешное завершение пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования в Мингячевирском, Евлахском и Агдашском районах. Говоря о мерах, принятых в пилотном районе в рамках этого проекта, согласно указу Президента Ильхама Алиева, Заур Алиев подчеркнул важность обновления структуры медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, реконструкции диагностических лабораторий, оказания первичной медико-санитарной помощи и создания центров семейного здоровья в этих областях. Он также отметил, что начался процесс внедрения электронных систем в больницах для управления экспериментальными медицинскими учреждениями и Агентством была запущена новая электронная служба.

Отметив, что опросы удовлетворенности населения в связи с принятыми мерами были проведены в нескольких пилотных областях, Председатель сообщил участникам мероприятия, что в соответствии с предварительными результатами, население выразило удовлетворенность реализацией ОМС.

В рамках бизнес-форума компании Caspian European Club задали вопросы, связанные с внедрением обязательного медицинского страхования в Азербайджане, а также внесли предложения для продолжения активного диалога между бизнесом и Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования. Тельман Алиев отметил, что до назначения на пост главы Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования, Заур Алиев являлся членом правления Caspian European Clubи очень активно участвовал в обсуждениях и в реализации различных проектов.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил Заура Алиева за конструктивный диалог, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

Тельман Алиев пригласил всех участников принять участие на предстоящем 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku-2018, который состоится 20 сентября, при поддержке Правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club. Он отметил, что 20 сентября 1994 года под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан контракт века, который послужил основным импульсом к развитию нефтегазового и ненефтяного сектора стран каспийско-черноморского региона. «Именно тогда была заложена основа обеспечения энергетической безопасности Европы благодаря каспийским энергоресурсам. В связи с этим, мы будем проводить Caspian Energy Forum Baku в это время ежегодно. Это стало возможным благодаря новым условиям, которые создало высшее руководство Caspian European Club для организации Caspian Energy Forum Baku– 2018», - подчеркнул Тельман Алиев.

В ходе бизнес-форума Зауру Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. На бизнес-форуме принимали участие руководители компаний, представители ряда дипломатических ведомств и международных организаций.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которыми в течение 2 лет будут управлять члены правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.