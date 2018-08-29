Президент Алиев утвердил новый состав Нацкомиссии по ЮНЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии по ЮНЕСКО.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Председателем нацкомиссии является министр иностранных дел Азербайджана.

Заместителями главы нацкомиссии являются президент Национальной Академии Наук Азербайджана, заместители министра культуры, транспорта, связи и высоких технологий и образования.

В состав комиссии, которая состоит из 16 человек, включены представители Администрации президента Азербайджана, различных госструктур, госкомпаний и др. структур.

Ф.Исазаде