Президент Алиев утвердил новый состав Нацкомиссии по ЮНЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии по ЮНЕСКО.
Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.
Председателем нацкомиссии является министр иностранных дел Азербайджана.
Заместителями главы нацкомиссии являются президент Национальной Академии Наук Азербайджана, заместители министра культуры, транспорта, связи и высоких технологий и образования.
В состав комиссии, которая состоит из 16 человек, включены представители Администрации президента Азербайджана, различных госструктур, госкомпаний и др. структур.
Ф.Исазаде
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