Россиянин, бывший в международном розыске, задержан в аэропорту Берлина - газета

Находившийся в международном розыске 47-летний россиянин задержан в Берлине, сообщила в среду немецкая газета "Тагесшпигель".

Его имя не разглашается.

Мужчина был в розыске по делу о крупных финансовых махинациях.

По информации издания, прокуратура проверяет возможность его экстрадиции в Россию.

Сообщается, что задержан подозреваемый был накануне вечером в берлинском аэропорту "Тегель".