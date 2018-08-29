Госплан Китая опасается усиления экономических рисков во II полугодии

Экономика Китая во второй половине 2018 года столкнется с усилением рисков, и правительству следует удвоить усилия, чтобы достичь основных целей развития, заявил в среду председатель Государственного комитета по развитию и реформе КНР Хэ Лифэн.

Одной из причин усиления рисков он назвал растущую напряженность в отношениях с США, в том числе из-за вопросов торговли, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Кроме того, Хэ Лифэн говорил о других внешних рисках, а также о долгосрочных структурных проблемах китайской экономики.

"Целевые показатели экономического роста, занятости, инфляции, а также экспорта и импорта могут быть достигнуты, если будут приложены соответствующие усилия", - сказал Хэ Лифэн, выступая на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

"Однако для достижения целей роста по потреблению, совокупному социальному финансированию и располагаемому доходу городского населения потребуются более значительные усилия", - отметил он.

Пекин установил целевой показатель роста розничных продаж на 2018 года на уровне 10%, как и в 2017 году. Однако этот уровень был достигнут только один раз с начала года, а в последние месяцы подъем замедлился до минимума с 2003 года.

"Негативные факторы усиливаются во второй половине текущего года, и некоторые ориентиры оказались под угрозой. Однако я не вижу в сегодняшних заявлениях сигналов о том, что власти решительно переходят к смягчению политики", - отметил старший экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард.

Уровень безработицы в китайских городах вырос в июле до 5,1% с 4,8% в июне. Пекин намеревается удерживать его ниже 5,5% до конца текущего года.