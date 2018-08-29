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Регион 29.08.2018 19:17

Следственный комитет Армении возбудил дело против экс-премьера Абраамяна по подозрению в превышении полномочий

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего спикера и премьер-министра Армении Овика Абраамяна, его брата Джоника Абраамяна и бывшего начальника полиции республики Алика Саркисяна.

Все они подозреваются в превышении служебных полномочий и махинациях, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Директор армянской горнодобывающей компании ЗАО "Авазаатик" сообщил следователям, что в 2008 году высокопоставленные лица создали искусственные преграды, воспрепятствовав его деятельности в горнодобывающей сфере в Араратской области. В частности, от него потребовали 60% доли в компании, которую он должен был зарегистрировать на двух лиц, а договор с владельцем земли, где он развернул свою деятельность, решением суда был признан недействительным, говорится в сообщении.

"Руководитель ЗАО и другие свидетели в числе лиц, причастных к злоупотреблениям, назвали Овика и Джоника Абраамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело направлено в Специальную следственную службу", - отметили в Следственном комитете.

О.Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны. А.Саркисян в 2008 году был губернатором Араратской области, а в 2008-2011 годы - начальником полиции Армении.

8 августа Дж.Абраамян был арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

"В рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008 года была получена информация, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра", - сообщили тогда в Службе нацбезопасности Армении.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ЗЛОУПОТРЕБЕЛЕНИЯ, ДЕЛО


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